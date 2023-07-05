В четверг, 6 июля, киевлян ждет самый жаркий день недели, несмотря на дожди и грозу, которые также ожидаются. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице не опустится ниже +20°, а днем воздух раскалит до +32°. Ожидается переменная облачность и дожди с грозой.
Ветер будет переменный, его скорость составит 0,7 - 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 6 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, гроза.
В Тернополе 6 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями, гроза.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.
В Виннице завтра будет +18°...+31°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в четверг будет ночью +18° днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +32°.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+32°.
В Одессе 6 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.
В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +38°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.