По прогнозу Натальи Диденко, через несколько дней погода в Украине значительно ухудшится.

В Украине уже через несколько дней ожидается ухудшение погоды: дороги укроет снежная каша и скует гололедица, поднимется ветер и усилятся морозы. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"С 4 февраля морозы окрепнут, а в ближайшее время будет выпадать снег. Ну, и всевозможные сопутствующие явления типа сильного ветра, гололеда, осложнения ситуации на дорогах и тротуарах", - рассказала она о погоде в Киеве.

Также, по ее данным, ближе к выходным температура воздуха начнет снижаться, а следующая неделя будет морозной. "Позаботьтесь об утеплении дополнительном - разумном и безопасном", - посоветовала синоптик.

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Завтра, по прогнозу Натальи Диденко, в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на юге - преимущественно облачно, только в Запорожье небольшие осадки.

Ветер ожидается северо-западный, умеренный, порой с сильными порывами. Ночью будут небольшие "минусы", днем предполагается +1...+4, а на севере, северо-востоке и в Карпатах будет 0-3 градуса мороза.

"В Киеве февраль начнется снегом, мокрым снегом. На дорогах или снежная каша, или гололед - уважаемые водители, очень осторожно!"- предупредила синоптик.

Ветер в столице, по ее данным, завтра будет порывистым. Ближайшей ночью ожидается -1...-3 градуса, а завтра днем 0...+2 градуса.

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