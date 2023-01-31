В начале февраля в Украине температура снизится на 3-6 градусов.

Погода в феврале 2023 в Украине будет более стабильной и зимней, чем в январе. Уже в начале месяца ожидается значительное похолодание. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в начале февраля температурное фон в Украине снизится на 3-6 градусов. Похолодание произойдет в период с 4 по 7 февраля в результате поступления более холодных воздушных масс с севера.

В целом, по словам синоптика, в первой декаде февраля есть все предпосылки для наступления классической зимней погоды со снегом и умеренными морозами. Также есть возможность установки снежного покрова в большинстве областей.

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Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что среднемесячная температура воздуха в феврале этого года ожидается в пределах -3...+2 °С. Это на 1-3 °С выше климатической нормы. По его данным, теплее всего будет в южной части, Крыму и на Закарпатье.

Также, по его данным, количество осадков в феврале в Украине будет в пределах нормы.

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