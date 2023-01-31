В первые три дня февраля в Украине будет периодически снежить, а существенных изменений температуры не предвидится.

В ближайшие дни над Украиной будет наблюдаться поле пониженного давления. Ожидается преимущественно облачная погода, периодически будет идти снег, а температура в начале февраля будет без существенных изменений. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 1 февраля в Украине, кроме юга, а 2 февраля в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег, в Карпатах - умеренный снег. 3 февраля в Украине также ожидается небольшой снег, в южной части - местами небольшой мокрый снег и дождь.

В большинстве областей местами будет гололед, на дорогах местами гололедица; в западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит 0-6° мороза, днем от -2° до +4°.

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"1-2 февраля в южной части местами 5-8° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 4-9° мороза. В Крыму местами 1-3° тепла; днем от -3° до +3°, 3 февраля в южной части 1-7° тепла", - рассказали синоптики.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в первой декаде февраля в Украине ожидается похолодание. Температурный фон снизится на 3-6 градусов. Похолодание произойдет в период с 4 по 7 февраля в результате поступления более холодных воздушных масс с севера.

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