Завтра, по ее данным, будет от +20 до +26.

В четверг, 29 июня, в Украине ожидается почти идеальная температура, однако дождливо. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха будет почти идеальной сезонной - в течение дня ожидается +20...+26 градусов. С колебаниями на пару градусов вверх или вниз", - прогнозирует она.

Дожди, по ее данным, ожидаются по всей стране. "Разве что в центре и в Одесской, Николаевской и Херсонской областях солнца будет больше", - акцентировала специалист.

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В Киеве завтра, по ее прогнозу, периодически будет идти дождь, а температура воздуха составит свежие +20...+22 градуса.

Какая погода ждет украинцев до конца недели-прогноз синоптика

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что последние дни июня в Украине будут свежими и даже прохладными, а с началом июля к нам вернется жара.

В частности, 29 и 30 июня температура в Украине составит +18...+23 °С и +19...+24 °С соответственно. Но уже 1 июля столбики термометров значительно вырастут - до +24...+29 °С, только на востоке будет немного свежее, +19...+24 °С. А 2 июля воздух в Украине уже прогреется до +25...+30 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко также акцентировала внимание на том, что июль начнется в Украине с повышения температуры.

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