Повышение температуры в Украине ожидается с наступлением июля.

Конец июня в Украине будет прохладным и с осадками, а с началом июля к нам вернется 30-градусная жара. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает meteoprog.

Погода 29 июня

В четверг, по словам синоптика, по всей территории Украины ожидается дождливая и прохладная погода. В южных и восточных областях пройдут сильные дожди, местами с грозами. Ветер ожидается переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, а днем только +18...+23 °С.

Погода 30 июня

В пятницу сохранится неустойчивая и дождливая погода в большинстве областей Украины, прогнозирует Игорь Кибальчич. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +19...+24 °С.

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Погода 1 июля

В субботу, 1 июля, на Левобережье Украины пройдут дожди, кое-где с грозами. На остальной части страны в основном без осадков. В центральных и восточных областях местами будут порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем воздух прогреется уже до +24...+29 °С, только на востоке будет немного свежее, +19...+24 °С.

Погода 2 июля

В воскресенье под влиянием поля повышенного атмосферного давления существенных осадков не предвидится, лишь днем на севере Левобережья возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, а днем уже будет +25...+30 °С.

О возвращении жары в Украину говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, температура повысится с наступлением июля.

"С начала июля вернется жара, настоящая, летняя - почистите кондиционеры, вытащите поближе вентилятор...",- посоветовала специалист.

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