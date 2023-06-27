Температура в Украине повысится с началом июля, уверена Наталка Диденко.

В Украину в начале июля вернется жара. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"С начала июля вернется жара, настоящая, летняя - почистите кондиционеры, вытащите поближе вентилятор...",- посоветовала она.

Завтра же, по данным синоптика, в Украине ожидается комфортная температура воздуха.

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"В течение дня 28-го июня в большинстве областей +20...+26 градусов. Нюансы: на юго-востоке и востоке +25...+29 градусов, на западе местами +18...+22 градуса", - рассказала специалист.

Кратковременные дожди с грозами будут бродить в течение суток в Украине почти повсюду, разве в центре вероятность каких-то серьезных осадков завтра незначительна, говорит синоптик.

В Киеве 28 июня, по прогнозу Натальи Диденко, дождь ожидается скорее ночью и утром, днем в среду без осадков и отличные +23 градуса.

Погода в Украине сегодня

Укргидрометцентр объявил на сегодня, 27 июня, во многих областях Украины штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают, что в западных, восточных, северо-восточных, Винницкой, Житомирской областях ожидаются грозы. Из-за непогоды в указанных областях объявлен и уровень опасности.

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