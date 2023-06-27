28 июня в Украине будут наблюдаться температурные контрасты.

В среду, 28 июня, в Украине будет много дождей и гроз. Осадки ожидаются практически по всей стране, а греметь будет в основном на юго-востоке. Тепло распределится неравномерно, из-за чего будут наблюдаться температурные контрасты: от +18° на западе, до +29° на востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +22°, легкий дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность ночью +11°, днем +18°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 28 июня ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Виннице завтра будет +14°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +14° днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+21°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +23°, пасмурно, сплошнаяоблачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+22°, ливень.

В Одессе 28 июня - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +19°, днем +23°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +25°, ливень.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+19°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +16°...+26°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +24°, дожди с грозами.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°.

Приметы погоды 28 июня

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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