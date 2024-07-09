Самой сложной будет ситуация на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины.

Жара в Украине продлится еще долго и охватит практически всю территорию нашей страны. об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39 градусов, местами до +40 и выше", - спрогнозировала она.

Самой сложной, по ее данным, будет синоптическая ситуация на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины - там ожидается сильнейшая жара и очень высокая пожарная опасность.

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"Когда ощутимое ослабление - пока не видно, за пределами вероятного прогноза, и эта неделя, и следующая", - сообщила Наталья Диденко.

Немного ниже градусы, по ее прогнозу, ожидаются в западных областях. Однако это не особо повлияет на общую картинку - чрезвычайная жара ожидается повсюду.

"Надо обязательно иметь запас воды, как минимум", - посоветовала эксперт по погоде.

Жарав Украине - что известно

На этой неделе в Украине ожидается чрезвычайная жара. По данным Укргидрометцентра, температура местами будет повышаться до +40 и даже выше. Уже с 10 июля аномальные температуры ожидаются в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Из-за влияния антициклона осадков в ближайшие дни не будет, а самыми жаркими ожидаются пятница и суббота. По прогнозам, определенное ослабление жары ожидается с 16 июля.

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