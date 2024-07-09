Некоторое ослабление жары ожидается с 16 июля.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о жаре, которая ожидает украинцев на этой неделе. Об этом она сказала в комментарии Погода УНИАН, отвечая на вопрос относительно жары в Украине, где будет самая высокая температура, а где - немного прохладнее.

Синоптик отметила, что с 11 по 15 июля будет наблюдаться повышенная температура воздуха. Речь идет о сильной жаре и местами - чрезвычайной.

В первой половине недели температурные показатели по югу и востоку Украины выше. Также речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Там ночью ожидается +20°...+25°, а днем +35...+38.

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"Но, начиная со среды, с 10 числа, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами - чрезвычайная жара. То есть это около 40 градусов, местами и выше", - сказала Птуха.

Она добавила, что на остальных территориях, на западе, севере и частично в центральный областях, ночная температура будет сохраняться в пределах +15°...+22°, дневная - сегодня еще +26°...+33°, а начиная со среды будет уже +30°...+34°.

"По Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами уже будет +35°...+37°. То есть с середины недели", - рассказала синоптик.

Погода в целом в большинстве областей будет без осадков, поскольку на Украину сейчас влияет антициклон. "В сочетании с теплым воздухом, который из тропических широт к нам поступил, и соответственно, из северной части Африки, будем иметь вот такие высокие значения температуры", - сказала Птуха.

Синоптик отметила, что эти значения приближаются к абсолютным максимумам, которые когда-то наблюдались по территории Украины.

"Максимальная температура на сегодняшний день, которая была зафиксирована за всю историю инструментальных наблюдений, то есть это около 150 лет на всех метеостанциях Украины, - максимум был +42 градуса на метеостанции "Луганск". Такой показатель был зафиксирован 12 августа 2010 года. И, в принципе, у нас есть шанс приблизиться к этой цифре. Особенно, по югу и востоку страны. Но ближе уже в конце этой недели", - рассказала эксперт.

Так, самыми жаркими ожидаются пятница и суббота. "Около +40, это чрезвычайная жара. По некоторым южным и восточным областям будем ожидать", - сказала Птуха и добавила, что жара еще будет зависеть от облачности и интенсивности солнца.

На уточнение относительно продолжительности такого жаркого периода, синоптик отметила, что речь идет о периоде до 15 июля включительно. Начиная с 16 июля ожидается некоторое ослабление жары.

Погода в июле 2024 - прогноз метеоролога

Как сообщал УНИАН, ранее Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, отметила, что июль обычно является самым жарким месяцем года.

В этом году средняя за месяц температура может быть на два градуса выше нормы. Самым жарким может быть начало месяца. Наиболее жаркая температура воздуха может быть в южных, юго-восточных областях Украины.

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