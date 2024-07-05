На следующей неделе в Украину вернется адская жара.

Чрезвычайная жара ожидается в Украине уже на следующей неделе. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"До 40-41° ожидается в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях уже на следующей неделе - в течение 11-15 июля", - сообщают чрезвычайники.

В других регионах Украины, по их данным, прогнозируют адские +35...+38 градусов.

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По данным Укргидрометцентра, такая аномальная жара связана с распространением на территорию нашей страны тропического воздуха из северных районов Африки.

"+40°...+41° - близко к абсолютным максимумам температуры, зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений", - сообщают в ГСЧС.

Погодные условия могут негативно влиять на самочувствие людей, - предупреждают спасатели.

"Будьте осторожны, по возможности не выходите на улицу и пейте побольше водички", - советуют они.

Аномальная жара в Украине

В начале июля в Украине также наблюдалась чрезвычайно жаркая погода. Во многих городах синоптики зафиксировали температурные рекорды.

В частности, 3 июля температурные рекорды были зафиксированы в Сумах, Харькове, Полтаве, Днепре, Кропивницком и Херсоне.

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