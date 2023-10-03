Температура в столице будет снижаться постепенно в течение ближайших дней.

В Киеве и Киевской области в ближайшие дни ожидается похолодание и небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В течение следующих 5 суток температурные показатели будут постепенно снижаться в дневные часы от 20° в начале недели и до 13° в конце", - говорят синоптики.

Ночью, по их данным, температура будет колебаться в пределах +7..+12°.

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Осадков на этой неделе много не ожидается, ведь на нашу территорию продолжает влиять поле повышенного давления, однако несколько атмосферных фронтов с северо-запада немного заденут Киевщину и кое-где принесут небольшие дожди 4, 6 и 7 октября.

"Поэтому одевайтесь уже теплее, особенно в утренние часы - осень вступает в свои права", - резюмировали в Укргидрометцентре.

Температурные рекорды в Киеве

Сентябрь в Киеве завершился температурными рекордами. По данным синоптиков, 30 сентября в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила +19,2°С. Это выше климатической нормы на 7,7°С.

Также в этот день температура в Киеве поднялась до рекордных +27°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

В целом нынешний сентябрь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было зафиксировано три температурных рекорда.

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