Изменение погоды ожидается ближе к выходным.

В Украине ожидается еще более сильное похолодание. В ближайшую неделю температура будет постепенно снижаться. Перед выходными местами пройдут дожди, а столбики термометров днем во многих областях покажут лишь +12°...+16°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет сухим и с относительно комфортной температурой. На западе, севере, а также в ряде центральных областей столбики термометров покажут +18°...+20°. На остальной территории ожидается +21°...+23°, на крайнем востоке - до +25°.

Во вторник, 3 октября, в Украине будет переменная облачность, лишь на юге ожидается ясный и безоблачный день. Температура по всей стране ожидается в пределах +19°...+23°, без осадков.

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В среду, 4 октября, местами на севере Украины пройдут дожди. На западе похолодает до +17°...+21°, на остальной территории будет +20°...+23°. Местами на юге, в районе Кривого Рога и Кропивницкого воздух прогреется до +24°...+25°.

В середине недели, 5 октября, украинцев ждет сухая погода с небольшой облачностью. На западе, севере и местами в центральной части Украины будет +17°...+20°, а на остальной территории столбики термометров покажут +21°...+23°.

Перед выходными, 6 октября, в Украину придут дожди. Осадки ожидаются по всему северу и востоку страны, в Волынской, Ривненской, Полтавской и Запорожской областях, а также в Крыму.

В западных, северных и некоторых центральных областях похолодает до +15°...+18°, на остальной территории будет +19°...+23°.

На выходных в Украине станет еще холоднее. В конце недели на левобережье, а также в Житомирской и Ривненской областях будет +12°...+16°. На остальной территории будет +16°...+21 и только в Одесской области еще возможно до +23°.

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