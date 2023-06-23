К снижению температуры в столице приведут дожди.

Еще сегодня в Киеве ожидается жаркая погода, а с завтрашнего дня начнутся дожди, которые принесут с собой некоторое похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, сегодня в течение дня в столице будет около +30 градусов, преимущественно без осадков, разве что утром есть вероятность локального дождя с грозой.

"24-25 июня в столице пройдут дожди, которые ослабят жару до +24...+27 градусов", - прогнозирует она.

Что касается остальной территории Украины, то, по словам Натальи Диденко, пятница в Украине будет жаркой.

Сегодня в течение дня ожидается +26...+32 градуса. Чуть свежее будет на северо-востоке, будут кусаться жарой градусы - на юго-западе.

Ветер прогнозируется юго-западный, небольшой или умеренный.

Дожди с грозами пройдут сегодня в западных областях, на Сумщине и Харьковщине. Еще утром локальные дожди вероятны в Винницкой, Житомирской, Киевской областях. На остальной территории ожидается сухая и солнечная погода.

Погода сегодня - прогноз по Украине

23 июня в Украине ожидается очень жаркая погода. По данным Погода УНИАН, на западе воздух прогреется до +29°...+30°, на севере будет +27°...+30°. В восточной части Украины столбики термометров будут показывать +28°...+30°. Жарче всего будет в центральной части, +30°...+32°. На юге ожидается от +26° до +31°.

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