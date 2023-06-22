В пятницу, 23 июня, в Украине ожидается очень жаркая погода. Температура будет подниматься до +27°...+32°. В некоторых областях пройдут дожди, местами - с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Тернополе 23 июня ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в пятницу будет ночью +18° днем +30°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+30°, небольшой дождь.
- В Одессе 23 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +15°...+26°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°.
Приметы погоды 23 июня
23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.