Ближе к вечеру в столице возможен дождь.

В пятницу, 23 июня, в Киеве ожидается очень жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут +20°, а днем воздух нагреется до +30°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

Помогать справиться жарой будет небольшой западный ветер, скорость которого составит 2,2 - 3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 23 июня - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 23 июня ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +18° днем +30°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+30°, небольшой дождь.

В Одессе 23 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +15°...+26°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°.

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