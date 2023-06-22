В пятницу, 23 июня, в Киеве ожидается очень жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ближайшей ночью столбики термометров покажут +20°, а днем воздух нагреется до +30°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
Помогать справиться жарой будет небольшой западный ветер, скорость которого составит 2,2 - 3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Тернополе 23 июня ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в пятницу будет ночью +18° днем +30°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+30°, небольшой дождь.
В Одессе 23 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +15°...+26°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°.