В ряде областей еще ожидается мокрый снег.

6 ноября в Украине будет холодно, местами еще останется сильный ветер и пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Холодная погода продолжается в Украине", - говорит она.

В частности, по ее данным, ближайшей ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза, а в течение дня среды воздух прогреется до +6...+11 градусов. Только на Закарпатье и на юге будет несколько теплее, до +10...+13 градусов.

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В большинстве областей будет преобладать сухая погода, но в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Ветер будет умеренным, северо-западного направления, сильный, до штормовых порывов еще останется на востоке и северо-востоке Украины", - сообщила эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз

В Киеве 6 ноября, по данным Натальи Диденко, будет без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, но временами порывистый. Ближайшей ночью в столице ожидается +1...+3 градуса, а завтра днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов.

В Киеве зафиксировали первые морозы - что известно

В Киеве закончился безморозный период. 5 ноября в столице впервые этой осенью температура снизилась до -2,4°. Однако, по словам климатлогов, официальное начало зимы состоится только тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения.

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