В городе и области еще сохранятся сильные порывы ветра.

В Харькове на утро 5 ноября объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и по территории Харьковской области:

"Утром 5 ноября по области и городу будут сохраняться порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с".

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз на ближайшие дни

5 ноября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. По области днем без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, утром местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха 0°...+5°. В Харькове днем также без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +2°...+4°.

6 ноября на Хаиковщине будет переменная облачность. Ночью пройдут небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Днем уже без существенных осадков, лишь местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -2° до +3°, днем +1°...+6°.

7 ноября также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью 0°...+5°, днем температура повысится до +5°...+10°.

8 ноября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Без осадков. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура ночью 0°...+5°, днем +5°...+10°.

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