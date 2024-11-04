Осадков в столице 5 ноября не будет.

Вторник, 5 ноября, будет в Киеве сухим, но холодным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается мороз до -1°...-2°, а днем температура максимально повысится до +6°. В течение дня будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западного и западного направлений, а его скорость снизится до 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 756-757 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 5 ноября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью -2°, днем +7°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Тернополе 5 ноября ночью будет -1°, днем +7°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью -2°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -2°...+7°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 5 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +7°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, 11°...+5°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

Вас также могут заинтересовать новости: