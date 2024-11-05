В столице завершился период без морозов, но метеорологическая зима еще не наступила.

В Киеве закончился безморозный период. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 5 ноября в столице впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -2,1ºС.

Это, по словам синоптиков, свидетельствует об окончании безморозного периода, который в этом году длился с 21 апреля - всего 198 дней.

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Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе в Киеве - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

По данным климатологов, самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - всего 144 дня, а самый длинный такой период был в прошлом году - 232 дня.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения", - говорят в обсерватории. В среднем эта дата в Киеве приходится на 29 ноября.

Погода в Киеве - в столице ожидается небольшое потепление

На этой неделе в Киеве ожидается стабильная и преимущественно сухая погода, а с 6 ноября температура будет повышаться до +8°C.

Синоптики отмечают, что неделя в столице началась с влажной и ветреной погоды, но с сегодняшнего дня на регион начнет влиять антициклон с запада. Именно он будет способствовать преимущественно спокойным и сухим погодным условиям.

Во второй половине недели ожидается незначительное повышение температуры как днем, так и ночью. Если сегодня максимальная температура в Киеве составит около +6°, то со среды воздух начнет стабильно прогреваться до +8°.

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