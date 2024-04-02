3 апреля температура снизится по всей Украине / фото JackieLou DL / Pixabay

3 апреля похолодание, которое сегодня охватило западные области Украины, распространится по всей стране. Температура в большинстве областей снизится до +15°...+17°, лишь местами в центральных областях и на юго-востоке, а также на Закарпатье воздух прогреется до +18°...+20°. Дождей станет меньше и они ослабнут - покапает лишь локально на западе и севере Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +16°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°.
  • В Тернополе 3 апреля ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +17°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +18°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +18°.
  • В Виннице завтра будет +9°...+17°, практически безоблачно.
  • В Житомире в среду будет ночью +9° днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+16°.
  • В Одессе 3 апреля - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +17°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +19°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +16°, практически безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +9°...+15°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +20°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.
3 апреля аномального тепла в Украине уже не будет / фото УНИАН

Приметы погоды 3 апреля

Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

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