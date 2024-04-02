20-градусное тепло останется лишь местами на юге и востоке страны.

3 апреля похолодание, которое сегодня охватило западные области Украины, распространится по всей стране. Температура в большинстве областей снизится до +15°...+17°, лишь местами в центральных областях и на юго-востоке, а также на Закарпатье воздух прогреется до +18°...+20°. Дождей станет меньше и они ослабнут - покапает лишь локально на западе и севере Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +16°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°.

В Тернополе 3 апреля ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +18°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +9°...+17°, практически безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью +9° днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+16°.

В Одессе 3 апреля - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +19°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +16°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +9°...+15°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +20°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.

Приметы погоды 3 апреля

Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

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