В Украине ожидается сильный ветер.

Сильный ветер ожидается в Украине 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"3 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, на высокогорье Карпат скорость порывов ветра будет достигать 25 м/с. Поэтому в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Непогода в Украине - прогноз на сегодня

На 2 апреля в Украине также объявлено штормовое предупреждение. Укргидрометцентр ввел І уровень опасности по всей стране, за исключением Харьковской, Луганской и Донецкой областей. По прогнозу, сегодня днем в Украине, кроме востока, порывы ветра будут 15-20 м/с. Также на высокогорье Карпат скорость порывов ветра будет достигать 25-30 м/с.

Впоследствии синоптики уровень опасности на Львовщине повысили до оранжевого. По данным синоптиков, по северной половине территории Львовской области и по городу Львову с сохранением до конца суток 2 апреля ожидается сильный ветер до 25-28 м/с. Также, по их данным, ожидаются грозы и град.

В целом сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем на западе страны пройдут умеренные дожди, а на севере страны осадки будут кратковременными, местами ожидаются грозы.

Температура ожидается на уровне +20°...+25°, в Крыму воздух прогреется до летних +28°, а на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей температура снизится до +13°...+18°.

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