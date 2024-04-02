Синоптики прогнозируют сильный ветер.

На сегодня, 2 апреля, в Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода ожидается и по территории Киевской области.

"Днем 2 апреля порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности", - говорится в предупреждении.

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Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет южный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области +20°...+25°, в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

Март в Киеве удивил погодой - детали

В этом году март в столице занял лишь 12 позицию в рейтинге самых теплых. Средняя за месяц температура воздуха составила 4,8°С, что выше климатической нормы на 2,3 градуса. Холоднее всего было 8 марта, когда температура упала до -4,8°С, а теплее всего 31 марта, когда воздух прогрелся до +25,3°.

В то же время осадков на проспекте Науки выпало 55 мм или 138% климатической нормы.

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