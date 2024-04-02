Только в трех областях погода будет благоприятной.

На вторник, 2 апреля, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 2 апреля в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, на высокогорье Карпат скорость порывов ветра будет достигать 25-30 м/с. Из-за этого І уровень опасности объявлен по всей стране, за исключением Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

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Погода 2 апреля - прогноз по Украине

Во вторник, 2 апреля, в Украине ожидается переменная облачность.

Днем в западных областях пройдут умеренные, а в большинстве северных областей небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с. Днем по всей Украине, кроме востока, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - до 25-30 м/с.

Температура днем составит +20°...+25°, в Крыму воздух прогреется до +28°, а на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей похолодает до +13°...+18°.

Пыль из Сахары в Украине - когда воздух станет чище

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с сахарской пылью сместится восточнее за пределы Украины - воздух станет чище.

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