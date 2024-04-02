На Львовщине ожидаются не только мощные порывы ветра, но также град и грозы.

Во Львове и Львовской области ожидается значительное ухудшение погоды. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По северной половине территории Львовской области и по городу Львову в ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 2 апреля сильный ветер 25-28 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, ожидаются грозы и град. Из-за непогоды объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Справка УНИАН. II уровень объявляется, когда погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Штормовое предупреждение - прогноз по Украине

На сегодня, 2 апреля, штормовое предупреждение объявлено почти по всей Украине. Синоптики ввели І уровень опасности из-за порывов ветра 15-20 м/с. На высокогорье Карпат скорость порывов будет достигать 25-30 м/с. Непогода, по данным синоптиков, обойдет лишь три области: Харьковскую, Донецкую и Луганскую.

В общем, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем на западе страны пройдут умеренные дожди, а на севере страны ожидаются кратковременные дожди и отдельные грозы

Температура днем составит +20°...+25°, в Крыму воздух прогреется до летних +28°, а на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей похолодает до +13°...+18°.

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