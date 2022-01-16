Небольшие осадки ожидаются лишь на крайнем востоке Украины.

Сегодня в большинстве областей Украины будет от -1° до +1°, однако на Закарпатье, северо-востоке и востоке - чуть прохладнее. Солнышко покажется лишь в южных областях, на остальной территории будет пасмурная погода и сплошная облачность. Небольшие осадки ожидаются лишь на крайнем востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях дневная температура будет держаться на уровне -1°...+1°, однако на Закарпатье будет прохладнее: от -2° до -4°.

Жителей севера Украины сегодня ждет пасмурная погода и сплошная облачность. В Житомирской и Киевской областях будет -1°...+1°, а в Черниговской и Сумской ожидается от -2° до -4°.

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Аналогичная погода будет и в центральных областях Украины. Здесь 16 января дневные температуры будут держаться в пределах -1°...+1°, без осадков.

На востоке Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь в течение дня столбики термометров покажут -2°...-4°, а в Донецкой и Луганской областях возможен небольшой снег.

На юге Украины, сегодня, как и везде, будет -1°...+1°, однако здесь будет преобладать переменная облачность, поэтому солнце на небе все же появится.

Напомним, ранее климатолог рассказала, какая погода будет летом 2022 года.

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