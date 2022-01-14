В этом году летом ожидается дождей больше, чем обычно.

В этом году лето в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима.

В этом уверена климатолог Светлана Бойченко, передает "КП в Украине".

"Последние тенденции такие, что температура летом будет держаться выше нормы. Причем если раньше знойная погода была характерна для июля - августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь. Из хороших новостей - большой засухи не предвидится, ожидаем больше, чем раньше, дождей", - говорит специалист.

По ее данным, температура летом может резко падать и подниматься, что повлечет за собой грозы и шквальные ветры.

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Как сообщается, на побережье Азовского моря пляжный сезон прогнозируют уже с середины июня. А в Черном море вода может прогреться до комфортных температур только к концу июня - началу июля.

Напомним, ранее украинцам рассказали, чем опасен перепад температуры.

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