В этом году лето в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима.
В этом уверена климатолог Светлана Бойченко, передает "КП в Украине".
"Последние тенденции такие, что температура летом будет держаться выше нормы. Причем если раньше знойная погода была характерна для июля - августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь. Из хороших новостей - большой засухи не предвидится, ожидаем больше, чем раньше, дождей", - говорит специалист.
По ее данным, температура летом может резко падать и подниматься, что повлечет за собой грозы и шквальные ветры.
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Как сообщается, на побережье Азовского моря пляжный сезон прогнозируют уже с середины июня. А в Черном море вода может прогреться до комфортных температур только к концу июня - началу июля.
Напомним, ранее украинцам рассказали, чем опасен перепад температуры.