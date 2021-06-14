Сегодня погода в Украине будет нестабильной / фото ua.depositphotos.com
Сегодня в Украине будет нестабильная погода: в западных областях будет сухо и похолодает до +15°, а на востоке - до +25° и много дождей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве - переменная облачность, небольшой дождик. Температура воздуха ночью +15°, днем +21°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +10°, днем +18°.
- В Луцке будет пасмурная погода, ночью +12°, днем +15°.
- В Ривне в понедельник пасмурно, ночью +11°, днем +15°.
- В Тернополе 14 июня ночью будет +11°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +11°...+18°, переменная облачность.
- В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью +15°, днем +20°, ливень.
- В Кропивницком - сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +20°, дождь.
- В Полтаве сегодня температура воздуха +15°...+22°, гроза.
- В Одессе 14 июня - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью +13°, днем +22°, ливень.
- В Николаеве сегодня будет сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, гроза.
- В Сумах сегодня температура воздуха +15°...+24°, ливень.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, гроза.
- В Симферополе в понедельник будет +12°...+20°, ливень.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.
Погода в Украине 14 июня / фото УНИАН
Народные приметы 14 июня
14 июня - Устина и Харитона. Если на Устина дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.
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