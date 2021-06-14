Сегодня погода в Украине будет нестабильной / фото ua.depositphotos.com

Сегодня в Украине будет нестабильная погода: в западных областях будет сухо и похолодает до +15°, а на востоке - до +25° и много дождей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве - переменная облачность, небольшой дождик. Температура воздуха ночью +15°, днем +21°.
  • Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +10°, днем +18°.
  • В Луцке будет пасмурная погода, ночью +12°, днем +15°.
  • В Ривне в понедельник пасмурно, ночью +11°, днем +15°.
  • В Тернополе 14 июня ночью будет +11°, днем +15°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, небольшой дождь.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, небольшой дождь.
  • В Виннице сегодня будет +11°...+18°, переменная облачность.
  • В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью +15°, днем +20°, ливень.
  • В Кропивницком - сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +20°, дождь.
  • В Полтаве сегодня температура воздуха +15°...+22°, гроза.
  • В Одессе 14 июня - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью +13°, днем +22°, ливень.
  • В Николаеве сегодня будет сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, гроза.
  • В Сумах сегодня температура воздуха +15°...+24°, ливень.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, гроза.
  • В Симферополе в понедельник будет +12°...+20°, ливень.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +25°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.
Погода в Украине 14 июня / фото УНИАН

Народные приметы 14 июня

14 июня - Устина и Харитона. Если на Устина дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.

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Автор: Екатерина Лиманская