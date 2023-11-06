Осадков в столице 6 ноября не ожидается.

Начало недели в Киеве будет довольно теплым, как для ноября. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +10°, а днем воздух прогреется до +15°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет западного направления, а его скорость составит 2,2 - 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет повышаться: утром ожидается 735 миллиметров ртутного столба, а вечером - 743.

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Погода 6 ноября - прогноз на сегодня по городам Украины

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +12°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.

В Тернополе 6 ноября ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +15°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +8°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +13°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+14°, дождь.

В Одессе 6 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +19°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+13°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +16°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+17°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, ливень, температура ночью +10°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +15°, дождь.

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