Осадки ожидаются на левобережье Украины и в Крыму.

В начале недели температура в большинстве областей снизится на градус-два. Дожди продолжатся, однако сконцентрируются на востоке, а также заденут Крым, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. На остальной территории будет сухо. Столбики термометров в большинстве областей покажут +12°...+16° и лишь на юге и в районе Кривого Рога температура поднимется до +17°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +12°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.

В Тернополе 6 ноября ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +15°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +8°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +13°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+14°, дождь.

В Одессе 6 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +19°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+13°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +16°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+17°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, ливень, температура ночью +10°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +15°, дождь.

Приметы погоды 6 ноября

Если лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

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