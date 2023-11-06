6 ноября в ряде областей Украины опять будут дожди /фото Annie Spratt, Pixabay

В начале недели температура в большинстве областей снизится на градус-два. Дожди продолжатся, однако сконцентрируются на востоке, а также заденут Крым, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. На остальной территории будет сухо. Столбики термометров в большинстве областей покажут +12°...+16° и лишь на юге и в районе Кривого Рога температура поднимется до +17°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +14°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +12°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.
  • В Тернополе 6 ноября ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +15°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +16°.
  • В Виннице сегодня будет +8°...+14°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +13°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+13°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +15°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+14°, дождь.
  • В Одессе 6 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +19°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +20°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +20°.
  • В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+13°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +16°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+17°, небольшой дождь.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, ливень, температура ночью +10°, днем +16°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +15°, дождь.
6 ноября местами температура снизится до +12°...+13° / фото УНИАН

Приметы погоды 6 ноября

Если лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

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