Завтра погода порадует украинцев теплом до +9° (карта)

Осадки не прогнозируются.

В Украину пришло потепление / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 22 января, потепление ощутят житель всех регионов Украины, морозов не будет даже на востоке страны. А в отдельных областях столбики термометров поднимутся до +7°...+9°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +5°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.

Во Львове в пятницу будет немного облачно, ночью +2°, днем +8°.

В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Ривне в пятницу будет переменная облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Тернополе 22 января ночью будет -1°, днем +6°, без осадков.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью 0°, днем +9°.

В Черновцах в пятницу будет переменная облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Виннице завтра незначительная облачность, -2°...+4°.

В Житомире в пятницу будет переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Черкассах ночью -3°, днем +4°, переменная облачность.

В Кропивницком будет немного облачно, температура ночью +1°, днем +4°.

В Полтаве завтра будет переменная облачность, температура воздуха +1°...+3°.

В Одессе 22 января будет незначительная облачность, температура ночью 0°, днем +6°.

В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурная погода, ночью +2°, днем +5°.

В Запорожье небо будет скрыто за облаками, температура ночью +1°, днем +5°.

В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -1°...+3°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.

В Днепре - пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.

В Симферополе в пятницу будет незначительная облачность, +5°...+7°.

В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°.

В Северодонецке завтра будет сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Народные приметы 22 января

Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

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