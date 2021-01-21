Завтра погода порадует украинцев теплом до +9° (карта)

16:30, 21 января 2021
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Осадки не прогнозируются.

В Украину пришло потепление / фото ua.depositphotos.com
В Украину пришло потепление / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 22 января, потепление ощутят житель всех регионов Украины, морозов не будет даже на востоке страны. А в отдельных областях столбики термометров поднимутся до +7°...+9°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Синоптик рассказала, надолго ли в Украину пришло потепление

  • В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +5°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.
  • Во Львове в пятницу будет немного облачно, ночью +2°, днем +8°.
  • В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +7°.
  • В Ривне в пятницу будет переменная облачность, ночью +2°, днем +6°.
  • В Тернополе 22 января ночью будет -1°, днем +6°, без осадков.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью 0°, днем +9°.
  • В Черновцах в пятницу будет переменная облачность, ночью -2°, днем +6°.
  • В Виннице завтра незначительная облачность, -2°...+4°.
  • В Житомире в пятницу будет переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Черкассах ночью -3°, днем +4°, переменная облачность.
  • В Кропивницком будет немного облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Полтаве завтра будет переменная облачность, температура воздуха +1°...+3°.
  • В Одессе 22 января будет незначительная облачность, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет пасмурная погода, ночью +2°, днем +5°.
  • В Запорожье небо будет скрыто за облаками, температура ночью +1°, днем +5°.
  • В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -1°...+3°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.
  • В Днепре  - пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Симферополе в пятницу будет незначительная облачность, +5°...+7°.
  • В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°. 
  • В Северодонецке завтра будет сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Народные приметы 22 января

Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

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Автор: Екатерина Лиманская

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