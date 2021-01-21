Завтра погода порадует украинцев теплом до +9° (карта)
Осадки не прогнозируются.
В пятницу, 22 января, потепление ощутят житель всех регионов Украины, морозов не будет даже на востоке страны. А в отдельных областях столбики термометров поднимутся до +7°...+9°. Без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Синоптик рассказала, надолго ли в Украину пришло потепление
- В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +5°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.
- Во Львове в пятницу будет немного облачно, ночью +2°, днем +8°.
- В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +7°.
- В Ривне в пятницу будет переменная облачность, ночью +2°, днем +6°.
- В Тернополе 22 января ночью будет -1°, днем +6°, без осадков.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью 0°, днем +9°.
- В Черновцах в пятницу будет переменная облачность, ночью -2°, днем +6°.
- В Виннице завтра незначительная облачность, -2°...+4°.
- В Житомире в пятницу будет переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Черкассах ночью -3°, днем +4°, переменная облачность.
- В Кропивницком будет немного облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Полтаве завтра будет переменная облачность, температура воздуха +1°...+3°.
- В Одессе 22 января будет незначительная облачность, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет пасмурная погода, ночью +2°, днем +5°.
- В Запорожье небо будет скрыто за облаками, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -1°...+3°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Днепре - пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Симферополе в пятницу будет незначительная облачность, +5°...+7°.
- В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Северодонецке завтра будет сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
Народные приметы 22 января
Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк-8°... -12°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск+5°... -1°
- Киев+3°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск-11°... -12°
- Луцк+5°... +2°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+4°... -2°
- Полтава-2°... -4°
- Ровно+3°... +2°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы-1°... -6°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов0°... -5°
- Черновцы+3°... -3°
-5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-5 °
Мин./макс. температура:-2° / +11°
Влажность:65 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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