Завтра в Украину вернутся снегопады и начнется потепление: температура днем повысится до +2° (карта)

16:30, 16 февраля 2021
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При этом ночью в северных областях температура упадет до -21°.

Западные области снова засыплет снегом / Фото REUTERS
Западные области снова засыплет снегом / Фото REUTERS

В среду, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины: зацепят западные области и Житомирщину. При этом температура днем повысится до +2°, но на севере останется в прежних низких значениях около -10°. Ночью в Черниговской области ударит мороз до -21°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Синоптик назвала области, которые завтра засыплет снегом

  • В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -13°, днем -7°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -21°, днем -10°.
  • Во Львове в среду будет снежно, ночью -9°, днем +1°.
  • В Луцке - снег, ночью -12°, днем 0°.
  • В Ривне в среду ожидается снег, ночью -14°, днем -2°.
  • В Тернополе 17 февраля ночью будет -11°, днем -1°, снег.
  • В Хмельницком завтра также снег, ночью -9°, днем -4°.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -3°, днем +2°.
  • В Черновцах в среду - снег, ночью -3°, днем -1°.
  • В Виннице завтра снежно, -9°...-4°.
  • В Житомире в среду - снег, температура ночью -13°, днем -4°.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью -14°, днем -8°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -7°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-9°.
  • В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -3°.
  • В Херсоне в среду ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -4°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -6°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -19°...-10°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем 8°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -7°.
  • В Симферополе в среду будет солнечно, -13°...-7°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -6°. 
  • В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -7°.
Прогноз погоды на 17 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды на 17 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 17 февраля

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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