Завтра в Украину вернутся снегопады и начнется потепление: температура днем повысится до +2° (карта)
При этом ночью в северных областях температура упадет до -21°.
В среду, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины: зацепят западные области и Житомирщину. При этом температура днем повысится до +2°, но на севере останется в прежних низких значениях около -10°. Ночью в Черниговской области ударит мороз до -21°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Синоптик назвала области, которые завтра засыплет снегом
- В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -13°, днем -7°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -21°, днем -10°.
- Во Львове в среду будет снежно, ночью -9°, днем +1°.
- В Луцке - снег, ночью -12°, днем 0°.
- В Ривне в среду ожидается снег, ночью -14°, днем -2°.
- В Тернополе 17 февраля ночью будет -11°, днем -1°, снег.
- В Хмельницком завтра также снег, ночью -9°, днем -4°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -3°, днем +2°.
- В Черновцах в среду - снег, ночью -3°, днем -1°.
- В Виннице завтра снежно, -9°...-4°.
- В Житомире в среду - снег, температура ночью -13°, днем -4°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью -14°, днем -8°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -7°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-9°.
- В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -3°.
- В Херсоне в среду ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -4°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -6°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -19°...-10°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем 8°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -7°.
- В Симферополе в среду будет солнечно, -13°...-7°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -6°.
- В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -7°.
Народные приметы 17 февраля
17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.
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- Винница-8°... -17°
- Днепр-7°... -16°
- Донецк-6°... -15°
- Житомир-7°... -15°
- Запорожье-5°... -14°
- Ивано-Франковск-4°... -13°
- Киев-10°... -18°
- Кропивницкий-10°... -18°
- Луганск-7°... -15°
- Луцк-5°... -10°
- Львов-5°... -9°
- Николаев-6°... -14°
- Одесса-6°... -13°
- Полтава-10°... -18°
- Ровно-7°... -13°
- Симферополь-5°... -15°
- Сумы-12°... -21°
- Тернополь-6°... -13°
- Харьков-9°... -18°
- Херсон-4°... -13°
- Хмельницкий-7°... -14°
- Черкассы-12°... -21°
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