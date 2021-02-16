Завтра в Украину вернутся снегопады и начнется потепление: температура днем повысится до +2° (карта)

При этом ночью в северных областях температура упадет до -21°.

Западные области снова засыплет снегом / Фото REUTERS

В среду, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины: зацепят западные области и Житомирщину. При этом температура днем повысится до +2°, но на севере останется в прежних низких значениях около -10°. Ночью в Черниговской области ударит мороз до -21°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -13°, днем -7°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -21°, днем -10°.

Во Львове в среду будет снежно, ночью -9°, днем +1°.

В Луцке - снег, ночью -12°, днем 0°.

В Ривне в среду ожидается снег, ночью -14°, днем -2°.

В Тернополе 17 февраля ночью будет -11°, днем -1°, снег.

В Хмельницком завтра также снег, ночью -9°, днем -4°.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -3°, днем +2°.

В Черновцах в среду - снег, ночью -3°, днем -1°.

В Виннице завтра снежно, -9°...-4°.

В Житомире в среду - снег, температура ночью -13°, днем -4°.

В Черкассах - переменная облачность, ночью -14°, днем -8°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -7°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-9°.

В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -3°.

В Херсоне в среду ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -4°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -6°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -19°...-10°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем 8°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -7°.

В Симферополе в среду будет солнечно, -13°...-7°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -6°.

В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -7°.

Прогноз погоды на 17 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 17 февраля

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.

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