Пожар стал первым стихийным бедствием на острове после извержения вулкана в 2021 году.

Из-за лесного пожара на испанском острове Ла-Пальма местные власти вынуждены были эвакуировать не менее 500 человек. Пожар стал первым стихийным бедствием на острове после извержения вулкана в 2021 году.

Как сообщает Reuters, пожар начался сегодня рано утром в Эль-Пинар-де-Пунтагорда, лесистой местности на севере острова на Канарских островах. В настоящее время, по данным властей, пожар уже уничтожил 11 домов и около 140 га территории.

Мэр Пунтагорды Висенте Родригес, сообщил испанскому телевидению, что этот район страдает от затяжного отсутствия дождя, как и большая часть Испании. На прошлой неделе температура в этой местности достигла 40 градусов по Цельсию.

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По словам президента Канарских островов Фернандо Клавихо, число людей, которых необходимо эвакуировать, может увеличиться до 1000 человек. "Это зависит от того, сможем ли мы взять под контроль эти сильные ветры", - сказал Клавихо.

Он отметил, что испанская армия задействовала 150 пожарных, чтобы помочь местным бригадам бороться со стихией. Дополнительные бригады пожарных прибывают с острова Тенерифе.

Извержение вулкана на Ла-Пальме

В сентябре 2021 года более 2 тыс. строений были разрушены, а тысячи людей покинули свои дома, когда из вулкана Кумбре-Вьеха начала извергаться лава.

Извержение вулкана длилось три месяца, и пепел от лавы покрыл весь остров густым черным пеплом.

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