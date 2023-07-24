Пока спасатели тушат лесные пожары на греческом острове Родос, зеленые насаждения вспыхнули на другом популярном среди туристов острове – Корфу (Керкира).
Как пишет The Guardian, леса загорелись на северо-восточной стороне острова Корфу (по площади он меньше украинской столицы).
Незадолго до полуночи в воскресенье власти призвали к продолжению эвакуации из Корфу. По словам чиновников, огонь "движется на юго-восток широким фронтом". С ночи для эвакуации местного населения и туристов подготовили частные суда.
За последние сутки, оказавшиеся самыми жаркими сутками этого лета, в Греции вспыхнули 64 лесных пожара, всего спасатели пытаются ликвидировать 82 пожара.
Лесные пожары в Греции-это надо знать
На прошлой неделе на острове Родос (по площади сравниваемом с двумя площадями Киева) загорелся масштабный лесной пожар. Его ликвидацию осложнили сильный ветер и анормальная жара (выше +40 градусов).
Из-за чрезвычайной ситуации греческие власти объявили масштабную эвакуацию из Родоса местного населения и тысяч туристов. К 23 июля общее количество людей, эвакуированных из-за пожара, достигло 19 тысяч (из них три тысячи вывезли морем). Часть авиакомпаний приняла решение прекратить полеты на остров.
Метеорологи предупреждают, что чрезвычайно жаркая погода будет держаться до конца июля.