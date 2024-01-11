Опасность будет сохраняться и на дорогах Львовской области.

Во Львове и Львовской области на пять дней подряд объявили повышенный уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский гидрометцентр.

"11-15 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

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Также, по их данным, сегодня утром и днем местами ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области-прогноз на 11 января

По данным Гидрометцентра, 11 января снег на Львовщине ожидается во второй половине дня. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер западного направления, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Также ожидаются слабые метели. Во время осадков ухудшение видимости. Температура по области днем 1-6° мороза, во Львове столбики термометров покажут 3-5° мороза

Атмосферное давление будет колебаться, относительная влажность воздуха существенно не изменится.

В Украине завтра, 12 января, ожидается резкая смена погоды. По данным синоптика Игоря Кибальчича, активный холодный фронт повлечет новую волну похолодания. Ожидается резкое снижение температуры до -10...-15°С, а в южных областях и на крайнем западе будет -3...-8°С

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