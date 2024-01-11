В четверг в большинстве регионов украинского государства ожидаются осадки.

В четверг, 11 января, погода в Украине станет теплее из-за того, что на восточную часть территории Европы прорвется влажный и теплый атлантический воздух.

В большинстве регионов нашей страны сегодня ожидается снег, поделился прогнозом кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич с изданием "Телеграфа". По сведениям эксперта, уже в пятницу, 12 числа, в нашем государстве погода изменится.

"...ночью 12 января через нашу страну пройдет активный холодный фронт, который повлечет новую волну похолодания. Температура воздуха 11 января будет колебаться в районе -5...+1°С, в течение 12 января ожидается резкое снижение до -10...-15°С, в южных областях и на крайнем западе -3...-8°С", - отметил эксперт.

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По сведениям Кибальчича, на украинской территории прогнозируется порывистый северный ветер, на дорогах местами возможен гололед, а кое-где могут быть метели.

Какая погода сегодня ожидается в Украине - что стоит знать

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что 11 января в нашем государстве будет достаточно тепло - днем прогнозируется от -3 градусов до +2.

Эксперт также предупредила, что Украине грозит морозный период. По прогнозу Диденко, холодно будет 12, 13 и 14 января. Синоптик добавила, что -20 градусов угрожает только крайнему северу украинского государства.

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