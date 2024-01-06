Ухудшение погоды ожидается уже с 7 января.

Во Львове и Львовской области с 7 по 10 января ожидается усложнение пгоды в связи с прохождением атмосферных фронтов от Балканского циклона и вторжением арктического воздуха с севера. Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 7 января ожидается мокрый снег с переходом в снег, по югу области - значительный. Местами налипание мокрого снега, метели, снежные заносы. 08 января ночью небольшой снег.

Также ожидается образование снежного покрова. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и установление морозной погоды:

Видео дня

7 января в течение суток -1°...-6°.

8 января ночью -9°...-14°, днем -7°...-12°.

9 января ночью -15°...-20°, днем -7°...-12°.

10 января ночью -12°...-17°, днем -4°...-9°.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области - прогноз на сегодня

6 января погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклона с центром над Италией.

По области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Местами туман. Температура составит 3-8° тепла.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь и будет туман, видимость упадет до 200-500 метров. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до +5°...+7°.

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