Сегодня погоду на Львовщине будет определять антициклон с центром над Румынией.

Во Львове и Львовской области синоптики на два дня подряд объявили предупреждение из-за опасности на дорогах. Предупреждение о метеорологических явлениях I-III уровней опасности обнародовал Львовский Гидрометцентр.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 28-29 декабря ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и области - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, 28 декабря погоду на Львовщине будет определять северная периферия антициклона с центром над Румынией.

Благодаря этому ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица, слабый туман. В тумане ухудшение видимости до 500-1000 метров.Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем по области 7-12° тепла, а во Львове столбики термометров покажут 9-1° тепла.

В Украине ожидается изменение погоды-что известно

С сегодняшнего дня, 28 декабря, погода в Украине изменится. По данным синоптика Натальи Диденко, осадки прекратятся, а температура немного снизится. В ближайшие дни серьезных осадков не предвидится, только 31-го декабря небольшие осадки будут в северной части Украины.

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