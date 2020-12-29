Стало известно, когда в Украину придут настоящие морозы

В этом году январь будет немного теплее средних многолетних показателей.

Погода в январе – синоптики спрогнозировали наступление морозов в Украине / Фото: REUTERS

В Украине значительно похолодает в январе 2021 года. Тогда как новогоднюю ночь придется встретить без снега и мороза.

Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко в комментарии Сегодня.

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По данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6 градусов мороза. В восточных, Сумской и Черниговской областях и Карпатах – 7-8 градусов мороза.

В этом году январь будет на 2,-2,5 градуса теплее средних многолетних показателей.

"Снега выпадет немного, в основном это будет мокрый снег, снег с дождем, а также ледяные дожди. То есть, ожидается гололедица... Только между первой и второй декадами января прогнозируется похолодание со снегом", – рассказал Прокопенко.

Слова Прокопенко подтверждают и данные сайтов погоды. Новогодняя ночь пройдет с дождем в большинстве регионах – кроме северных и восточных.

Морозы (-10, -12 градусов) наступят уже после православного Рождества. Холод продержится почти две недели. После Крещения отметка термометра пойдет вверх – ожидается "плюсовая" температура.

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