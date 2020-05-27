В Украину идет непогода: синоптики предупреждают о ливнях и штормовом ветре

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 28 мая, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.