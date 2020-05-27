В Украину идет непогода: синоптики предупреждают о ливнях и штормовом ветре
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Будет прохладно: синоптик дал прогноз погоды в Украине на июнь
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 28 мая, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+18°... +11°
- Донецк+21°... +13°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+18°... +13°
- Ивано-Франковск+16°... +9°
- Киев+17°... +9°
- Кропивницкий+19°... +11°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+18°... +7°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+22°... +12°
- Одесса+20°... +11°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+17°... +7°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+18°... +12°
- Херсон+21°... +11°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+18°... +11°
- Чернигов+17°... +9°
- Черновцы+15°... +9°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+20 °
Влажность:81 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:05:47
Закат20:26
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
Лента новостей
- 11:02 В Карпатах бушует метель