В Украину идет непогода: синоптики предупреждают о ливнях и штормовом ветре

15:30, 27 мая 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Будет прохладно: синоптик дал прогноз погоды в Украине на июнь

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 28 мая, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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Теги: #погода#потепление#штормовое предупреждение
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