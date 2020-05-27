Сегодня в Украине пройдут дожди, на востоке потеплеет до +24° (карта)
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +18°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".
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Погода в Украине
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- Днепр+20°... +11°
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