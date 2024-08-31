Сегодня в ряде обалстей Украины порывы будут достигать 15-20 м/с.

В ближайшие дни в Украине будет преимущественно без осадков. Сегодня на юге и востоке страны ожидаются порывы ветра. Значения температуры останутся без существенных изменений. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток, по данным синоптиков, в Украине без осадков. Лишь сегодня в южной части, а днем 2 сентября в юго-восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью ожидается +15°...+20°, в южных областях - до +23°. Днем по всей стране температура будет в пределах +26°...+33°.

Видео дня

Ветер ожидается северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, а сегодня днем на юге и востоке страны отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.

Жара в Украине продолжается - что известно

На выходных в большинстве областей Украины сохранится жаркая и сухая погода, об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что вследствие устойчивого ветра с востока в страну продолжит поступать сухой и теплый воздух из центральных районов Азии.

По прогнозам синоптика, погодные условия в Украине существенно не изменятся, поскольку на них будет влиять малоподвижная система высокого давления, которая сохраняется над Восточной Европой.

Ожидается, что осадков не будет, однако в южных областях и в Крыму возможны кратковременные дожди с грозами из-за малоактивных атмосферных фронтов, которые приведут к увеличению облачности.

Также Кибальчич добавил, что температурный фон будет оставаться на достаточно высоком уровне, превышая климатическую норму на 5-8 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: