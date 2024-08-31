Только на юге страны температура будет более комфортная.

Конец лета в Украине будет жарким. Практически по всей стране температура поднимется до +30°...+35°, только на юге ст раны, где местами пройдут кратковременные дожди, температура будет более щадящей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Температура тут повысится до +30°...+31°, а на Закарпатье воздух прогреется до +32°.

Жителей севера страны ждет переменная облачность и температура в пределах +28°...+30°, в Сумской области воздух разогреет до +33°. Без осадков.

Видео дня

Очень жарко сегодня будет на востоке Украины. Днем тут ожидается +33°...+35°, а от палящего солнца будет защищать только небольшая облачность.

В центральной части Украины будет переменная облачность. Столбики термометров тут покажут +29°...+33°, а Винницкой области могут покапать небольшие кратковременные дожди.

Осадки сегодня местами пройдут на юге Украины, благодаря чему температура тут будет относительно комфортной, +25°...+29°. Только в Запорожской области воздух прогреется до +33°.

Народный календарь 31 августа

В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой.

Вас также могут заинтересовать новости: