Конец лета в Украине будет жарким. Практически по всей стране температура поднимется до +30°...+35°, только на юге ст раны, где местами пройдут кратковременные дожди, температура будет более щадящей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет преимущественно ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Температура тут повысится до +30°...+31°, а на Закарпатье воздух прогреется до +32°.
Жителей севера страны ждет переменная облачность и температура в пределах +28°...+30°, в Сумской области воздух разогреет до +33°. Без осадков.
Очень жарко сегодня будет на востоке Украины. Днем тут ожидается +33°...+35°, а от палящего солнца будет защищать только небольшая облачность.
В центральной части Украины будет переменная облачность. Столбики термометров тут покажут +29°...+33°, а Винницкой области могут покапать небольшие кратковременные дожди.
Осадки сегодня местами пройдут на юге Украины, благодаря чему температура тут будет относительно комфортной, +25°...+29°. Только в Запорожской области воздух прогреется до +33°.
Народный календарь 31 августа
В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой.