Осадки в ближайшие дни вероятны только на юге нашей страны.

На выходных в большинстве областей Украины сохранится жаркая и сухая погода. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"На фоне устойчивого ветра восточной четверти к нам продолжит поступать сухой и теплый воздух из центральных районов Азии", - пояснил он.

По данным синоптика, погодные условия в нашей стране существенно не изменятся, ведь на нее также будет влиять малоподвижная система высокого давления, которая обосновалась над Восточной Европой.

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Осадков не предвидится, только в южных областях, а также в Крыму малоактивные атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей в сопровождении гроз и большего количества облаков.

"Температурный фон окажется на достаточно высоком уровне, превышая климатическую норму на 5-8 °С", - добавил Кибальчич.

Европа готовится к аномально теплому сентябрю - что известно

По информации Bloomberg, в начале сентября температура на материке будет превышать 30-летние средние показатели на 5-8 градусов. Особенно теплыми будут юг Германии, Балканы, страны Балтии и Украина.

Как отмечает издание, глобальное потепление продолжает держать летнюю жару в Европе до сентября и даже октября, что повышает риск возникновения экстремальных погодных явлений: наводнений, штормов и лесных пожаров.

Сейчас прогнозы на вторую половину месяца остаются неопределенными, поскольку погода будет зависеть от теплого Атлантического океана и феномена Ла-Нинья, который развивается.

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