Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине 2 июля

15:30, 1 июля 2020
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Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине / фото УНИАН

В четверг, 2 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

На Юге и Востоке Украины объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 июля ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 июня Николаев накрыла непогода. Ливень, который сопровождался сильным ветром, затопила улицы.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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