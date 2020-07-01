Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине 2 июля

Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине / фото УНИАН

В четверг, 2 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 июля ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 июня Николаев накрыла непогода. Ливень, который сопровождался сильным ветром, затопила улицы.