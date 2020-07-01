Мощный ливень превратил улицы Николаева в реки (видео)

10:49, 1 июля 2020
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Сильный ветер повалил в городе несколько деревьев.

Мощный ливень превратил улицы Николаева в реки / nikvesti.com
Мощный ливень превратил улицы Николаева в реки / nikvesti.com

Вечером 30 июня на Николаев обрушилась непогода. Ливень, который сопровождался сильным ветром, затопил улицы. 

Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +33° (карта)

В частности, затопило улицы Московскую и Спасскую. Также на пересечении указанных улиц шквальный ветер повалил на проезжую часть дерево, передает "НикВести".

Вода залила не только проезжую часть, но и тротуары. Из-за затопления остановились троллейбусы. 

В микрорайоне Варваровка перед мостом тоже повалило дерево. Оно упало на дорогу, зацепив проезжающий автомобиль.

Также затопило проспект Центральный в районе Дормашины. 

Напомним, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов

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Теги: #погода#Николаев
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