Мощный ливень превратил улицы Николаева в реки (видео)

Сильный ветер повалил в городе несколько деревьев.

Мощный ливень превратил улицы Николаева в реки / nikvesti.com

Вечером 30 июня на Николаев обрушилась непогода. Ливень, который сопровождался сильным ветром, затопил улицы.

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В частности, затопило улицы Московскую и Спасскую. Также на пересечении указанных улиц шквальный ветер повалил на проезжую часть дерево, передает "НикВести".

Вода залила не только проезжую часть, но и тротуары. Из-за затопления остановились троллейбусы.

В микрорайоне Варваровка перед мостом тоже повалило дерево. Оно упало на дорогу, зацепив проезжающий автомобиль.

Также затопило проспект Центральный в районе Дормашины.

Напомним, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов