Мощный ливень превратил улицы Николаева в реки (видео)
Сильный ветер повалил в городе несколько деревьев.
Вечером 30 июня на Николаев обрушилась непогода. Ливень, который сопровождался сильным ветром, затопил улицы.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +33° (карта)
В частности, затопило улицы Московскую и Спасскую. Также на пересечении указанных улиц шквальный ветер повалил на проезжую часть дерево, передает "НикВести".
Вода залила не только проезжую часть, но и тротуары. Из-за затопления остановились троллейбусы.
В микрорайоне Варваровка перед мостом тоже повалило дерево. Оно упало на дорогу, зацепив проезжающий автомобиль.
Также затопило проспект Центральный в районе Дормашины.
Мощный ливень затопил Николаев и Херсон
Напомним, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов
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