В конце недели будет меньше облачности и прекращение осадков.

В ближайшие дни в Украине ожидается небольшой снег, но существенного снежного покрова он не образует. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что сейчас ощущается возвращение зимнего характера погоды. "И вот в ближайшие дни в Украину с северных направлений будет поступать холодный воздух именно арктического происхождения", - отметила она.

Впрочем, несмотря даже на повышенное атмосферное давление, все равно мы находимся в тыловой части высотного циклона, который находится к востоку от территории Украины.

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"И поэтому в большинстве областей будет выпадать небольшой снег. Но заоблачное небо будет защищать все же воздух от такого значительного охлаждения. То есть каких-то очень сильных морозов... - такого мы не ожидаем", - сказала синоптик.

Так, 4 февраля местами в Украине, кроме большинства южных областей, а 5 февраля - в северо-восточных и восточных областях, в Карпатах, на Прикарпатье, 6 февраля - по юго-восточной части Украины могут быть осадки в виде небольшого снега.

"Какого-то такого существенного снежного покрова он, конечно, не образует. Но где-то местами может быть 1-2, до 3-х сантиметров по равнинной территории Украины там может быть. В Карпатах, конечно, немного больше", - рассказала Птуха.

Кроме того, она отметила, что на востоке и юго-востоке страны на дорогах местами уже может образовываться гололедица.

"Температура у нас в целом в ближайшие дни ночью 0°...-7°. То есть это как раз-таки в пределах нормы. А днем - от -3° до +3°. Прохладнее всего - в Карпатах: там ночью -6°...-13°, а днем 0°...-5°", - отметила эксперт.

По ее словам, в конце недели высотный циклон будет отходить от восточных границ Украины, и, соответственно, уже будет меньше облачности и больше прояснений.

"И уже усилится с северо-востока поле высокого давления, антициклон, который обусловит у нас погоду без осадков в конце недели", - сказала Птуха и добавила, что ночные температуры будут составлять -2°....-8°, в Карпатах -7°...-12°, а дневные максимумы - от -3° до +3° и только на Закарпатье может быть +1°...+6°.

Аномально теплая погода в Киеве

Как сообщал УНИАН, в несколько последних дней января в Киеве фиксировались по два-три температурных рекорда. В частности, 30 числа в столице зафиксировали сразу три рекорда суточной температуры воздуха.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1°С. Это на 5,3°С выше климатической нормы.

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