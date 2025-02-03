За месяц в столице зафиксировали аж 11 рекордов температуры.

Погода в январе 2025 года в Киеве оказалась на удивление теплой. Погодные итоги аномально теплого января в столице опубликовала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1°С. Это на 5,3°С выше климатической нормы.

"За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов", - говорят синоптики.

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Холоднее всего в столице было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -6,9°С, а теплее всего - 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°С.

Осадков за январь выпало 25 мм - это 68% от климатической нормы.

Аномальное тепло в Киеве

Несколько последних дней января в Киеве фиксировали по 2-3 температурных рекорда. В частности, 30 числа в столице зафиксировали сразу три рекорда суточной температуры воздуха.

Температура в этот день не опустилась ниже +3°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекорда 2002 года. Также воздух прогрелся до +11,6°С. Это на 3,7°С выше чем в том же 2002 году.

В то же время среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время наблюдений и составила 6,5°С. Синоптики говорят, что такая температура соответствует началу апреля, а не январю.

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