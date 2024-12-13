У субботу температура снизится еще сильнее, а в воскресенье потеплеет, но начнутся осадки.

На выходных погода в Украине будет нестабильное и разнообразной. В субботу температура снизится еще сильнее, ночью морозы будут местами до -7°...-10° и даже -13°. В воскресенье погода резко изменится: придет потепление, а вместе с ним дожди, снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -8°, днем -4°. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем 0°, пасмурно, снег.

Во Львове в субботу ночью -7°, днем 0°, пасмурно, снег. В воскресенье ночью 0°, днем +1°, пасмурно, снег.

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В Луцке в субботу ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -13°...-1°. В воскресенье температура будет -3°...+2°, пасмурно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +6°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+5°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -7°, днем -3°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...0°, снег.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью -5°, днем -2°. В воскресенье температура составит -1°...+1°, пасмурно, мокрый снег.

В Симферополе в субботу - ясно, -6°...0°. В воскресенье - пасмурно, -2°...+5°, мокрый снег.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью -7°, днем -2°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -4°, днем +3°, дождь и мокрый снег.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью -8°, днем -4°. В воскресенье - пасмурно, сильный снег сд ождем, температура составит -5°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -12°, днем до -1°. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -7°, днем +2°, пасмурно. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой снег с дождем. Температура ночью составит 0°, днем +2°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +2°. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег, температура 0°...+1°.

В Сваляве завтра ожидается облачна погода с прояснениями, до +1°. В воскресенье - пасмурно, сильный снег, -1°...-2°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью -6°, днем +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +5°...+2°.

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