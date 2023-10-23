В северных областях ожидается сильный ветер.

Вскоре ряд регионов Украины ожидают дожди. Уже сегодня опасные метеорологические явления будут наблюдаться на севере, предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

"До конца дня 23 октября в северных областях порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, "желтый", – говорится в сообщении.

По прогнозу Укргидрометцентра, завтра по всей стране преимущественно ожидается переменная облачность. Но северные регионы снова ждет непогода.

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"В северо-восточной части, днем и на Закарпатье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный (в западных областях преимущественно южный), 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в южной части ночью 8-13°, днем 17-22°", – говорится в сообщении УГМЦ.

Погода в Украине - последние прогнозы

Известная синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что во вторник, 24 октября, в регионах Украины в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17, на юге +16...+22, на северо-востоке +10...+13 градусов. Хотя будет преобладать сухая погода, в ряде областей возможен утренний туман.

А столицу, по прогнозам, ожидает переменная облачность. Однако дождей по Киеву и области не прогнозируют.

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